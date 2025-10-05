Понад 400 Шахедів, «Калібри» та «Кинджали»: Чим Росія сьогодні атакувала Україну

У ніч на 5 жовтня Росія здійснила комбінований удар по території України, застосувавши дрони, аеробалістичні та крилаті ракети. Основний напрямок атаки — Львівщина. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

За даними військових, із 20:00 4 жовтня противник запустив 549 повітряних цілей. Серед них — 496 ударних БпЛА типу Shahed і Гербера (зокрема близько 250 “шахедів”), запущених з території Росії та окупованого Криму. Також зафіксовано пуски двох ракет "Кинджал" з Липецької області РФ, 42 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К з Самарської, Курської та Брянської областей, а також 9 "Калібрів" з акваторії Чорного моря.



Повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.



Станом на 14:00 збито або подавлено 478 повітряних цілей, серед них:

439 дронів Shahed і Гербера;

1 ракета «Кинжал»;

32 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К;

6 ракет "Калібр".

Ще шість ворожих ракет не досягли своєї мети — місця їх падіння уточнюються.

Зафіксовано прямі влучення 8 ракет та 57 дронів на 20 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей у шести місцях.