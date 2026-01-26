Київ отримав від Польщі 130 генераторів: допомога польських волонтерів

Фото: Віталій Кличко

Київ отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, які в умовах енергетичної кризи в Україні та столиці дозволять посилити стійкість критично важливих об'єктів та установ соціальної сфери. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.



З його слів, кошти на закупівлю обладнання зібрали польські волонтери. Загалом за 10 днів близько 60 тисяч громадян Польщі пожертвували 8 мільйонів злотих — це майже 2 мільйони євро.



В рамках допомоги столиця отримала обладнання різної потужності, в тому числі: один дизельний генератор FD 600 D потужністю 600 кВт, один генератор FD 80 B потужністю 80 кВт, 20 генераторів FOGO FV20000TE/TRE по 20 кВт кожен, а також 108 генераторів FO12 Загальна потужність переданого обладнання становить 2376 кВт.



«Сьогодні до Києва прибула перша партія генераторів, придбаних за благодійні кошти. Найближчим часом очікуємо на наступне постачання. Крім того, вже в дорозі чергова допомога від Варшави — ще 90 генераторів», — наголосив Кличко.

Мер столиці нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Україна отримує системну підтримку від міжнародних партнерів, і Польща є одним із ключових союзників.



«Завдяки полякам українці отримали значний обсяг гуманітарної допомоги, у тому числі для забезпечення енергопостачання. Також це медичне обладнання, продукти харчування та інші життєво необхідні ресурси», — наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, країни G7 найближчим часом передадуть Україні понад 6 тисяч одиниць великого енергетичного обладнання.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»