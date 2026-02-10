Люди на ТОТ Донбасу скаржаться на поганий газ: зміна кольору

Жителі тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей (ТОТ) повідомляють про погіршення якості побутового газу. За словами мешканців, полум’я стало нетипового кольору, з’явився неприродний запах, а підпал газу іноді ускладнений або неможливий.



Про це повідомляє рух спротиву на тимчасово окупованих територіях «Жовта Стрічка». Активісти пов’язують проблеми з постачанням на Донбас газу низької якості.



Нагадаємо, що Європейський Союз забороняє імпорт російського газу з 2027 року, що може змінити енергетичну ситуацію в регіоні.