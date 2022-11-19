Українців закликали виїхати з країни до настання зими

19 листопада 2022, 16:20

Українців закликали виїхати з країни до настання зими

Ті українці, які можуть собі це дозволити, мають бути готовими покинути країну до настання зими. Про це заявив очільник найбільшої приватної енергетичної компанії України ДТЕК Максим Тімченко, повідомляє «BBC News».

Тімченко попередив, що чергова масована атака може вивести з ладу всю енергетичну систему. Він зазначив, що українцям слід розглянути можливість переїзду, щоби знизити навантаження на енергосистему.

«Це не надзвичайна ситуація, коли потрібно негайно евакуюватись, але нам потрібно організувати все так, щоб споживання було максимально ефективним. Якщо ви споживатимете менше, то госпіталі з пораненими солдатами гарантовано отримуватимуть електрику», — сказав він.

Також зазначається, що уряд раніше рекомендував українцям за кордоном не повертатися додому через брак електроенергії, але не просив людей їхати.

17 листопада виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що масштабні руйнування енергооб'єктів України спричинять довгострокові відключення електроенергії, які можуть тривати по кілька днів. 18 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що через російські обстріли майже половину енергетичної системи України виведено з ладу.

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