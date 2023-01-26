Полицейские показали фото последствий ночной атаки Киевщины дронами-камикадзе

38 сообщений о пролете беспилотников российских войск получили правоохранители во время ночной атаки дронами территории Киевской области. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, часть «Shahed-136/131» удалось сбить силам ПВО, в то же время были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры из-за прилетов.

«Так, в результате атаки повреждены 5 жилых домов и еще 7 объектов и сооружений. Пострадали также более 40 автомобилей. К счастью, потерпевших нет. Сотрудники полиции проводят осмотр места происшествия и фиксируют результаты вражеских обстрелов», - написал Небитов.

Ранее в Воздушных силах ВСУ заявили, что украинским военным ночью удалось уничтожить все 24 дрона-камикадзе «Shahed-136/131», которыми армия РФ атаковала Украину.