Поліцейські показали фото наслідків нічної атаки Київщини дронами-камікадзе

38 повідомлень про прольот безпілотників російських військ отримали правоохоронці під час нічної атаки дронами території Київської області. Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбітов.

За його словами, частину «Shahed-136/131» вдалося збити силам ППО, водночас було зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури через прильоти.

«Так, внаслідок атаки пошкоджено 5 житлових будинків та ще 7 об’єктів та споруд. Постраждало також понад 40 автомобілів. На щастя, потерпілих немає. Працівники поліції проводять огляд місця події та фіксують результати ворожих обстрілів», - написав Нєбітов.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ заявили, що українським військовим вночі вдалося знищити всі 24 дрони-камікадзе «Shahed-136/131», якими армія РФ атакувала Україну.