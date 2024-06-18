Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

З прифронтового села на Донеччині евакуювали останню дитину

18 червня 2024, 16:34

З прифронтового села на Донеччині евакуювали останню дитину

З села Прогрес вивезли останню дитину. Фото: скрін з відео З села Прогрес вивезли останню дитину. Фото: скрін з відео

Стало відомо, що правоохоронці евакуювали останню дитину з прифронтового села Прогрес Покровського району Донецької області –14-річного Раміра. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

За словами мами хлопця, коли російські війська скинули авіаційну бомбу на сусідній будинок, одразу вирішили виїхати з небезпечного населеного пункту.

«Під час евакуації родини росіяни відкрили по селу вогонь з артилерії. Перечекавши обстріл, поліцейські безпечно доставили маму з сином у шелтер до Покровська», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що населений пункт перебуває під щоденними обстрілами російських окупантів. До початку повномасштабної війни у Прогресі проживало 17 дітей.

Раніше ми писали, що з двох прифронтових сіл Воздвиженка та Вовче на Авдіївському напрямку Донецької області поліцейський екіпаж «Білий янгол» вивіз шістьох жителів.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область
Організації
Поліція
Події
Війна евакуація

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:12
У Маріуполі з'явився комітет з порятунку православ'я: містом ходять патрулі
15:59
Росіяни планують облаштувати на віллі Софії Ротару у Криму лікарню для окупантів
15:59
У Маріуполі росіяни збудують нову військово-логістичну базу на відібраних у містян землях: де вона розташовуватиметься
15:29
Росіяни готуватимуть операторів БПЛА у вишах окупованої Луганщини
14:57
Залізнична дорога з Маріуполя до Криму: у DeepState розповіли, чи існує вона насправді
13:37
В окупованому Донецьку постраждав чоловік під час обстрілу
08:09
Вночі в Криму пролунали вибухи
23:30
Головне за день: Авіаудари по Донецькій області. У Сєверодонецьку займають порожні квартири
19:05
Російські телеграм-канали поширили фейковий знімок нібито з прапором «ДНР» із матчу Україна-Румунія
17:11
Керує «філією» МНС РФ на окупованій Луганщині: СБУ повідомила про підозру колаборанту
15:54
В окупованому Маріуполі підліток вистрілив із РПГ та поранив дітей
13:50
Бригада медиків потрапила під обстріл на Харківщині, коли приїхала на виклик
12:58
В окупованому Сєверодонецьку порожні квартири займають підрядники з Росії
11:55
Зв відмови Києва від пропозицій Путіна нові умови будуть жорсткішими — очільник СЗР Росії
11:10
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
10:41
Внаслідок обстрілу Донецька постраждала місцева жителька
08:47
Росіяни атакували Селидове авіабомбою ФАБ-500: у місті є проблеми з мобільним зв'язком
07:30
Вночі росіяни обстріляли Харків: є пошкодження
23:00
Головне за день: Підсумки Cаміту миру. Де просунулися українські сили
17:45
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
усі новини
19:08
Британська розвідка заявила про можливе захоплення Новоолександрівки та загрозу трасі «Покровськ-Костянтинівка». Що кажуть у ЗСУ
17:42
У Костянтинівці піротехніки знешкодили російську нерозірвану авіабомбу
17:40
Війська РФ посилюють атаки, щоб вийти на кордони Луганщини. Де наступають росіяни
17:12
У Маріуполі з'явився комітет з порятунку православ'я: містом ходять патрулі
16:51
На Донеччині окупанти обезголовили українського військового: наказ віддали російські командири
16:34
З прифронтового села на Донеччині евакуювали останню дитину
15:59
Росіяни планують облаштувати на віллі Софії Ротару у Криму лікарню для окупантів
15:59
У Маріуполі росіяни збудують нову військово-логістичну базу на відібраних у містян землях: де вона розташовуватиметься
15:45
У Києві затримали жінку та її 14-річного сина за підпали автомобілів українських військових
15:29
Росіяни готуватимуть операторів БПЛА у вишах окупованої Луганщини
14:57
Залізнична дорога з Маріуполя до Криму: у DeepState розповіли, чи існує вона насправді
14:56
Італія має намір передати Україні далекобійні ракети Storm Shadow
13:58
У Дніпрі затримали групу молодих людей за підпал автомобіля військовослужбовців
13:37
В окупованому Донецьку постраждав чоловік під час обстрілу
12:59
Зеленський підписав закон про єдину зону роумінгу з ЄС: які переваги
12:33
Україна отримає німецький танк «Франкенштейн»: він здатен збивати ракети та дрони
11:54
Ракети вдарили по нафтобазі в Краснодарському краї Росії
11:43
Окупанти намагаються просунутися до мікрорайону міста Часів Яр, триває бій  — Генштаб
10:58
Війська РФ просунулися біля трьох сел Донецької області — DeepState
10:45
Відключення електроенергії за графіками перенесли сьогодні на більш пізній час
усі новини
ВІДЕО
З села Прогрес вивезли останню дитину. Фото: скрін з відео З прифронтового села на Донеччині евакуювали останню дитину
18 червня, 16:34
У «Резерв+» додали електронний військовий квиток. Фото: кадр із відео У застосунку «Резерв+» став доступним електронний військово-обліковий документ
18 червня, 08:44
У Ростовській області Росії палає резервуар із нафтопродуктами. Фото: Baza Через атаку безпілотників спалахнули резервуари з нафтопродуктами в Ростовській області
18 червня, 07:32
Олещук показав бойову роботу українських льотчиків. Фото: скрін з відео У Повітряних силах ЗСУ показали бойову роботу українських льотчиків по російських цілях
17 червня, 17:11
ЗСУ захопили «танк-черепаху» росіян. Фото: «Хортиця» Сили оборони вперше захопили російський «танк-черепаху» та взяли екіпаж у полон
17 червня, 15:51
СБУ ліквідувала 1006 танків армії РФ Фото: скрін з відео СБУ знищили понад 1000 російських танків з початку повномасштабної війни
17 червня, 14:41
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір