З прифронтового села на Донеччині евакуювали останню дитину

З села Прогрес вивезли останню дитину. Фото: скрін з відео

Стало відомо, що правоохоронці евакуювали останню дитину з прифронтового села Прогрес Покровського району Донецької області –14-річного Раміра. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



За словами мами хлопця, коли російські війська скинули авіаційну бомбу на сусідній будинок, одразу вирішили виїхати з небезпечного населеного пункту.



«Під час евакуації родини росіяни відкрили по селу вогонь з артилерії. Перечекавши обстріл, поліцейські безпечно доставили маму з сином у шелтер до Покровська», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що населений пункт перебуває під щоденними обстрілами російських окупантів. До початку повномасштабної війни у Прогресі проживало 17 дітей.



Раніше ми писали, що з двох прифронтових сіл Воздвиженка та Вовче на Авдіївському напрямку Донецької області поліцейський екіпаж «Білий янгол» вивіз шістьох жителів.