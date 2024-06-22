ЗСУ знищили «Панцир-С1» РФ під Бєлгородом — ЗМІ

Сили оборони розгромили пускову установку росіян. Фото: Telegram-канал Попіл

У районі селища Дубове Бєлгородської області РФ українська ракета знищила пускову установку «Панцир-С1» РФ. Своєю чергою, російська влада стверджує, що це горіла трава. Про це повідомляє бєлгородський ресурс «Пепел».



За даними медіа, 22 червня ЗСУ вразили російську пускову установку зенітно-ракетного комплексу «Панцир-С1» касетним боєприпасом. До речі, екіпаж цілий. Над місцем прильоту було видно густий дим.



Однак губернатор області Вячеслав Гладков заявив, що у Дубовому зайнялася трава.



Журналісти зазначають, що трава справді горіла, але через розліт касетних боєприпасів, також у районі ураження «Панциря» було перекрито дорогу.



Крім того, у самому селищі пошкоджено дахи приватних будинків та автомобілі.



Довідка



Панцир-С1 — російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного та морського базування. Комплекс був розроблений низкою структур оборонно-промислового комплексу СРСР та Росії на чолі з АТ «Конструкторське бюро приладобудування». Призначений для використання проти повітряних цілей, включаючи низьколітаючі, а також знищення наземних (надводних) цілей і живої сили противника.



Раніше ми писали, що Білгородська область РФ вкотре потрапила під обстріл дронів 22 червня. Внаслідок цього один чоловік постраждав у хуторі Климове.