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ЗСУ знищили «Панцир-С1» РФ під Бєлгородом — ЗМІ

22 червня 2024, 17:37

ЗСУ знищили «Панцир-С1» РФ під Бєлгородом — ЗМІ

Сили оборони розгромили пускову установку росіян. Фото: Telegram-канал Попіл Сили оборони розгромили пускову установку росіян. Фото: Telegram-канал Попіл

У районі селища Дубове Бєлгородської області РФ українська ракета знищила пускову установку «Панцир-С1» РФ. Своєю чергою, російська влада стверджує, що це горіла трава. Про це повідомляє бєлгородський ресурс «Пепел».

За даними медіа, 22 червня ЗСУ вразили російську пускову установку зенітно-ракетного комплексу «Панцир-С1» касетним боєприпасом. До речі, екіпаж цілий. Над місцем прильоту було видно густий дим.

Однак губернатор області Вячеслав Гладков заявив, що у Дубовому зайнялася трава.

Журналісти зазначають, що трава справді горіла, але через розліт касетних боєприпасів, також у районі ураження «Панциря» було перекрито дорогу.

Крім того, у самому селищі пошкоджено дахи приватних будинків та автомобілі.

Довідка

 Панцир-С1 — російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного та морського базування. Комплекс був розроблений низкою структур оборонно-промислового комплексу СРСР та Росії на чолі з АТ «Конструкторське бюро приладобудування». Призначений для використання проти повітряних цілей, включаючи низьколітаючі, а також знищення наземних (надводних) цілей і живої сили противника.

Раніше ми писали, що Білгородська область РФ вкотре потрапила під обстріл дронів 22 червня. Внаслідок цього один чоловік постраждав у хуторі Климове.

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