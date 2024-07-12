У «ДНР» стверджують, що дрони атакували два пасажирських автобуси в Донецьку

В угруплванні «ДНР» заявили про поранення жителів окупованого Донецька та пошкодження інфраструктури внаслідок атак безпілотників. Окупанти стверджують, що пошкоджені два рейсові автобуси в Петрівському та Кіровському районах міста. Чи постраждали пасажири, не повідомляється.



У Кіровському районі під час скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА на рейсовий автобус № 41 на вулиці Бірюзова поранено чоловіка.



У Петрівському районі в гаражному кооперативі на вулиці Нижньовартівській також поранений чоловік.



Окрім цього у Петрівському районі загорівся багатоквартирний будинок на вулиці Федьковича. Внаслідок атаки з БПЛА на зупинці «школа № 106» пошкоджений маршрутний автобус № 42.