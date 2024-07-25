Армія РФ б'є по Невському та Макіївці за допомогою БПЛА, авіації та артилерії: пошкоджено будинки

Російська армія продовжує бити по Луганській області, зокрема по Невському та Макіївці. Внаслідок атак пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Прифронтові Невське та Макіївка перебувають під щільним вогнем росіян. За останню добу ворог застосовував там 95 безпілотників, авіацію, артилерію», — зазначив він.



За словами Лисогора, у Невському пошкоджені два будинки.



Крім того, начальник ОВА додав, що загарбники обстрілюють Серебрянський ліс. Також намагаються продавити нашу оборону поблизу Стельмахівки.



Раніше ми писали, що під час чергового обстрілу на Луганщині поранення дістав місцевий житель 1974 року народження. У чоловіка рвані рани руки та лопатки, численні поранення тулуба та кінцівок.