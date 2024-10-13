ЗСУ відновили положення біля Новогродівки на Донеччині — аналітики

ЗСУ відновили позиції біля Новогродівки. Фото: DeepState

Українським військовослужбовцям вдалося відновити положення біля міста Новогродівка Покровського району Донецької області. Про це повідомляє DeepState.



«Сили оборони України відновили положення біля Новогродівки Донецької області», — йдеться у повідомленні.



При цьому, російські окупанти просунулися біля Веселого Донецької області та Кругляківки Харківської області.



Аналітики повідомили, що РФ просунулася також у Курській області, зокрема, біля Спального та Борків.



Крім того, тривають тяжкі бої біля Новоіванівки Суджанського району.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці контролюють приблизно 40-50% території міста Торецька Донецької області. Проте частина території перебуває під окупацією російських військових.