На Краматорском направлении пограничники ликвидировали две пушки и военный грузовик россиян

Военные уничтожили технику россиян. Фото: скриншот

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать военную технику российских оккупантов на Краматорском направлении. Об этом сообщил 3 пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса.



Как отмечается, было уничтожено две пушки и военный грузовик.



«Успешная работа операторов ударных БпЛА пограничной комендатуры РУБпАК «Феникс» в Донецкой области по поражению техники и пехоты противника», — говорится в сообщении.





Ранее мы писали, что российские войска предприняли попытки штурма позиций 46-й аэромобильной бригады ВСУ в Донецкой области.