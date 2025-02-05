Эвакуация: из Донецкой области предстоит вывезти еще минимум 133 ребенка

В Донецкой области продолжается принудительная эвакуация семей с детьми из зон повышенной опасности. По данным пресс-службы Донецкой областной военной администрации, эвакуация охватывает 19 населенных пунктов.



«Около 302 тысяч гражданского населения проживают сейчас на территории Донецкой области, подконтрольной украинской власти. (...) В 19 населенных пунктах, где объявлена принудительная эвакуация семей с детьми, остается 133 несовершеннолетних», — говорится в сообщении.



В Комарской громаде остаются 57 детей, в Криворожской — 10. Недавно к списку территорий, охваченных принудительной эвакуацией, добавились населенные пункты Шаховской громады, где в семи селах остаются 66 детей.



За последнюю неделю удалось вывезти 30 детей: из Комарской громады эвакуировали шестерых, из Криворожской — 17, а в Константиновской громаде продолжают убеждать семьи с детьми выехать. За неделю оттуда эвакуировали еще семерых детей.



На территории 17 громад, признанных зоной активных боевых действий, остаются около 43 тысяч человек, среди которых 216 детей.



Большинство эвакуированных предпочитают оставаться как можно ближе к Донецкой области. Их пожелания учитываются при расселении. За прошедшую неделю 11 жителей Донецкой области были размещены в Полтавской области, трое уехали в Винницкую, а некоторые семьи с детьми направились в Закарпатье.



На 6 января запланирован эвакуационный рейс, в рамках которого 14 человек отправятся в Полтавскую область, где им предоставят бесплатное жилье в Кременчугской громаде.



Также продолжается эвакуация маломобильных граждан и людей с инвалидностью. В большинстве случаев они покидают зону боевых действий вместе с родственниками и не нуждаются в дополнительном расселении. За неделю эвакуированы 43 маломобильных человека, преимущественно из Покровской, Удачненской, Шаховской и других прифронтовых громад.

Ранее в Донецкой области приняли решение о проведении обязательной эвакуации из 12 сел Шаховской громады.



Напомним, что 24 января на Донетчине приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из Комарской и Криворожской громад.