Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Производство стали в Украине становится дороже: как это связано с боями под Покровском

08 февраля 2025, 09:40

Производство стали в Украине становится дороже: как это связано с боями под Покровском

Производство стали в Украине становится дороже: как это связано с боями под Покровском

Производство стали уже обходится Украине дороже из-за событий на фронте. Ранее такие опасения высказывали экономисты и профильные эксперты в связи с попытками российской армии захватить Покровск в Донецкой области.

Из-за наступления российских оккупантов Украина прекратила добычу коксующегося угля на шахте в Покровске Донецкой области, обеспечивающей сталелитейную промышленность

Этот недостаток могут восполнить поставками из американских активов группы «Метинвест» (мажоритарным владельцем которой является Ринат Ахметов). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на старшего аналитика инвестиционной компании Dragon Capital Дениса Сакву.

«Шахтоуправление „Покровское“ играло ключевую роль в цепочке производства стали, оставаясь фактически единственным производителем качественного коксующегося угля в Украине. В 2023 году оно практически полностью удовлетворяло потребности страны, однако в 2024-м уже наблюдался рост импорта на фоне увеличения объемов сталелитейного производства. ArcelorMittal начал завозить коксующийся уголь и кокс», — отметил эксперт.

По его словам, предприятие имело стратегическое значение для экономики Украины, ежегодно производя 2,5 млн тонн угольного концентрата, которые теперь придется компенсировать за счет импорта.

При этом он уточнил, что «Метинвест» владеет угольными шахтами в США через компанию United Coal Company, но доставка сырья в Украину потребует значительных расходов на логистику, а также увеличит нагрузку на порты и железные дороги. Часть поставок будет поступать из Европы, в том числе для «ArcelorMittal Кривой Рог» (АМКР). Как сообщил генеральный директор АМКР Мауро Лонгобардо, предприятие уже полностью перешло на импортное сырье.

Аналитик также подчеркнул, что в первом полугодии 2024 года «Покровское» получило около 4 млрд грн прибыли, что означало 700 млн грн налоговых поступлений, а также платежи за ренту.

Говоря в целом о металлургическом секторе, он отметил, что в 2024 году наблюдался рост производства, однако потеря Мариуполя оказалась серьезным ударом для Украины. В городе находились модернизированные мощности по выпуску плоского проката, которые теперь замещает «Запорожсталь», однако ее уровень технологической модернизации значительно ниже.

В 2024 году объем производства стали составил 7,5 млн тонн, а проката — чуть более 6 млн тонн, из которых на внутреннем рынке потребляется лишь треть. Остальные 4 млн тонн направляются на экспорт, что принесло Украине 2,5 млрд доходов долларов. Продукция вывозится как железнодорожным транспортом, так и через «морской коридор». Основными рынками сбыта остаются страны Европы, однако также появились новые направления — Турция, Африка и другие. Помимо проката экспортируются железорудный концентрат и окатыши, в том числе в Китай. Поставки осуществляют «Метинвест», Ferrexpo и АМКР.

Однако эксперт отметил, что себестоимость производства растет из-за увеличения цен на энергоресурсы, логистику, зарплаты и налоги.

«При этом спрос на сталь и железную руду в Европе остается слабым, поэтому больших ожиданий от 2025 года нет. Все будет зависеть от Китая», — подчеркнул Саква.

Также он указал на проблему CBAM (углеродного регулирования ЕС), выразив надежду, что из-за войны Евросоюз смягчит требования к Украине. В то же время металлургическим компаниям придется инвестировать значительные средства в экологическую модернизацию и переход на «зеленую сталь».

ТЕГИ

Организации
Метинвест Шахтоуправление
Прочее
Металлургия

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
09:06
Милитаризация луганской молодежи усиливается: что еще придумали оккупанты
23:09
Главное за день: Оккупанты закрыли Лисичанск. Бои в городской застройке Торецка
15:26
Россия запрещает украинцам без паспорта РФ покупать инсулин и лекарства
15:21
Еще двоих экс-сотрудников СИЗО подозревают в госизмене — они остались работать в Мариуполе
11:59
Оккупированный Лисичанск закрыли на въезд и выезд: в ОВА рассказали, что известно
10:24
В группировке «ЛНР» оккупанты впервые лишили гражданства РФ жительницу Новодружеска
09:17
Россия перебрасывает ПВО из Крыма, оставляя полуостров без защиты — «АТЕШ»
23:00
Главное за день: Зерно из оккупированной Украины в Египте. F-16 от Нидерландов
19:47
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
17:40
Обстрел оккупированной Горловки: центр города без света
11:58
На захваченной Луганщине вдвое подорожал проезд
09:48
Войска РФ продвинулись в двух населенных пунктах Донецкой области — DeepState
23:00
Главное за день: Трамп анонсировал переговоры. Новой обмен пленными
22:15
Еще четверо «депутатов ДНР» получили подозрения от прокуратуры Донецкой области
15:20
Призывник без прав на КАМАЗе протаранил Су-25 в Симферополе
23:14
Главное за день: Жертвы атаки РФ в Изюме. Сын Януковича зарабатывает на продаже угля
22:02
Сын Януковича зарабатывает на продаже угля из оккупированного Донбасса в Турцию – СМИ
11:58
При обстреле оккупированной Горловки пострадали 7 человек
09:17
В Украину вернулись 12 детей, вывезенных в Россию
08:30
Армия РФ подвинулась в Часов Яре и еще возле трех населенных пунктов Донецкой области — DeepState
все новости
13:40
В Донецкой области починили поврежденные электросети
13:11
В январе более миллиона переселенцев получили выплаты на проживание
11:39
Фальшивые документы и «выкуп» пленных: разведка предупредила о провокациях РФ
11:01
Жители Донетчины слышали взрывы всю ночь и утром: известны последствия российских обстрелов
10:12
Ночью Украину атаковали 139 российских дронов: сколько сбили
09:40
Производство стали в Украине становится дороже: как это связано с боями под Покровском
09:06
Милитаризация луганской молодежи усиливается: что еще придумали оккупанты
08:45
Два человека ранены от обстрелов на Донетчине
23:09
Главное за день: Оккупанты закрыли Лисичанск. Бои в городской застройке Торецка
23:01
Реформа военной службы в Украине: для молодежи появятся специальные контракты
22:30
Удар РФ по Славянску: что известно о последствиях
21:45
Три тысячи долларов за пересечение границы: в Донецкой области задержали организатора незаконного бизнеса
21:13
Взрывы на Донетчине: несколько городов частично остались без света
20:42
Трамп допустил встречу с Зеленским на следующей неделе
19:40
Бои в Торецке продолжаются в городской застройке — «Хортица»
18:48
В Украине первая семья переселенцев получила субсидию на аренду жилья
18:25
Для Краматорска и Покровска закупят защитные заграждения на 70 млн гривен
17:30
Украли более 2 млн гривен: суд рассмотрит дело чиновника из Луганской области
17:14
Российские оккупанты сбросили авиабомбы на Константиновскую громаду: есть пострадавший
16:54
Украинская армия провела операцию и подорвала дома с военными РФ в Торецке
все новости
ВИДЕО
Подрыв домов с российскими военными в Торецке. Фото: кадр из видео Украинская армия провела операцию и подорвала дома с военными РФ в Торецке
07 февраля, 16:54
Пленные российские военные на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Нацгвардейцы взяли в плен шесть российских военных, которые пошли на штурм под Покровском
07 февраля, 15:37
Уничтоженная РЛС «Зоопарк-1» на Северском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили российскую РЛС «Зоопарк-1» на Северском направлении: система была серьезной угрозой
07 февраля, 14:38
Силы обороны показали, как с помощью FPV-дронов уничтожают врага возле Великой Новоселки. Фото: скриншот ВСУ ликвидировали десятки российских захватчиков вблизи поселка Великая Новоселка
07 февраля, 12:16
Взрыв на ж/д полотне, который нарушил логистику РФ. Фото: кадр из видео Бойцы «Омега» подорвали ж/д полотно, нарушив логистику РФ
07 февраля, 10:59
Удар по российским солдатам в укрытии в Часов Яре. Фото: кадр из видео В Часов Яре украинская армия беспилотниками уничтожила российских солдат в укрытиях: кадры
07 февраля, 10:10

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор