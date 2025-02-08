Производство стали в Украине становится дороже: как это связано с боями под Покровском

Производство стали уже обходится Украине дороже из-за событий на фронте. Ранее такие опасения высказывали экономисты и профильные эксперты в связи с попытками российской армии захватить Покровск в Донецкой области.



Из-за наступления российских оккупантов Украина прекратила добычу коксующегося угля на шахте в Покровске Донецкой области, обеспечивающей сталелитейную промышленность.



Этот недостаток могут восполнить поставками из американских активов группы «Метинвест» (мажоритарным владельцем которой является Ринат Ахметов). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на старшего аналитика инвестиционной компании Dragon Capital Дениса Сакву.



«Шахтоуправление „Покровское“ играло ключевую роль в цепочке производства стали, оставаясь фактически единственным производителем качественного коксующегося угля в Украине. В 2023 году оно практически полностью удовлетворяло потребности страны, однако в 2024-м уже наблюдался рост импорта на фоне увеличения объемов сталелитейного производства. ArcelorMittal начал завозить коксующийся уголь и кокс», — отметил эксперт.



По его словам, предприятие имело стратегическое значение для экономики Украины, ежегодно производя 2,5 млн тонн угольного концентрата, которые теперь придется компенсировать за счет импорта.



При этом он уточнил, что «Метинвест» владеет угольными шахтами в США через компанию United Coal Company, но доставка сырья в Украину потребует значительных расходов на логистику, а также увеличит нагрузку на порты и железные дороги. Часть поставок будет поступать из Европы, в том числе для «ArcelorMittal Кривой Рог» (АМКР). Как сообщил генеральный директор АМКР Мауро Лонгобардо, предприятие уже полностью перешло на импортное сырье.



Аналитик также подчеркнул, что в первом полугодии 2024 года «Покровское» получило около 4 млрд грн прибыли, что означало 700 млн грн налоговых поступлений, а также платежи за ренту.



Говоря в целом о металлургическом секторе, он отметил, что в 2024 году наблюдался рост производства, однако потеря Мариуполя оказалась серьезным ударом для Украины. В городе находились модернизированные мощности по выпуску плоского проката, которые теперь замещает «Запорожсталь», однако ее уровень технологической модернизации значительно ниже.



В 2024 году объем производства стали составил 7,5 млн тонн, а проката — чуть более 6 млн тонн, из которых на внутреннем рынке потребляется лишь треть. Остальные 4 млн тонн направляются на экспорт, что принесло Украине 2,5 млрд доходов долларов. Продукция вывозится как железнодорожным транспортом, так и через «морской коридор». Основными рынками сбыта остаются страны Европы, однако также появились новые направления — Турция, Африка и другие. Помимо проката экспортируются железорудный концентрат и окатыши, в том числе в Китай. Поставки осуществляют «Метинвест», Ferrexpo и АМКР.



Однако эксперт отметил, что себестоимость производства растет из-за увеличения цен на энергоресурсы, логистику, зарплаты и налоги.



«При этом спрос на сталь и железную руду в Европе остается слабым, поэтому больших ожиданий от 2025 года нет. Все будет зависеть от Китая», — подчеркнул Саква.



Также он указал на проблему CBAM (углеродного регулирования ЕС), выразив надежду, что из-за войны Евросоюз смягчит требования к Украине. В то же время металлургическим компаниям придется инвестировать значительные средства в экологическую модернизацию и переход на «зеленую сталь».