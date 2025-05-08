Стрельба в Софиевской Борщаговке: мужчина убил военного из оружия, которое купил у него же

В полиции рассказали подробности об инциденте, который произошел в Софиевской Борщаговке. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве.

По данным следствия, месяц назад военный продал стрелку огнестрельное оружие за тысячу долларов. Однако спустя время между ними возник конфликт — продавец потребовал доплатить ещё определённую сумму.

Сегодня между мужчинами произошёл спор. В ходе ссоры покупатель достал это же оружие и открыл огонь. В результате выстрелов погибли как сам военнослужащий, так и его тёща, которая находилась в доме.

После нападения злоумышленник укрылся в собственной квартире и забаррикадировался. Полиция провела спецоперацию, и менее чем за час нападавшего удалось задержать.