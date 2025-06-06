В оккупированном Луганске эвакуировали детсады и ТЦ из-за ложных сообщений о минировании

В оккупированном Луганске днем 6 июня ложно заминировали несколько детских дошкольных образовательных учреждений и торговых центров. Из детских садов и торговых центров «Южноград», «Кристалл», «МегаСтарПлаза» эвакуировали людей после телефонных сообщений от анонимов.
В оккупационной администрации «ЛНР» заявили, что «силовики» проверили здания и выяснили, что взрывчатки там нет.
Сейчас разыскивают людей, которые звонили. Так называемое законодательство «ЛНР» предусматривает уголовную ответственность за подобные инциденты.
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Ранее на оккупированной территории Луганской области члены группировки «ЛНР» предъявили обвинение трем подросткам в подготовке терактов.