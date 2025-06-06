В оккупированном Луганске эвакуировали детсады и ТЦ из-за ложных сообщений о минировании

В оккупированном Луганске днем 6 июня ложно заминировали несколько детских дошкольных образовательных учреждений и торговых центров. Из детских садов и торговых центров «Южноград», «Кристалл», «МегаСтарПлаза» эвакуировали людей после телефонных сообщений от анонимов.



В оккупационной администрации «ЛНР» заявили, что «силовики» проверили здания и выяснили, что взрывчатки там нет.



Сейчас разыскивают людей, которые звонили. Так называемое законодательство «ЛНР» предусматривает уголовную ответственность за подобные инциденты.

Ранее на оккупированной территории Луганской области члены группировки «ЛНР» предъявили обвинение трем подросткам в подготовке терактов.