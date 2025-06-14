В сети появилось видео удара РФ по жилому кварталу Запорожья

Момент удара БПЛА по Запорожью. Фото: кадр из видео

В сети появилось видео ночного удара российских оккупантов по жилому кварталу Запорожья. По данным местных властей, в результате атаки повреждены не менее 15 объектов — многоэтажные и частные дома, а также нежилые здания и помещения.



Число пострадавших увеличилось до трёх человек. 62-летняя женщина получила травмы во время утреннего удара. Ещё одна пострадавшая — жительница города с переломами обеих ног, обратилась за медицинской помощью самостоятельно. Её состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Результат удара РФ. Фото: ЗОВА

Коммунальные службы приступили к ликвидации последствий, обследование мест попаданий продолжается.

Ранее в результате вражеских обстрелов Пологовского и Запорожского районов погиб один человек, ещё двое получили ранения.