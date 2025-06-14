У мережі з'явилося відео удару РФ по житловому кварталу Запоріжжя

Момент удару БПЛА по Запоріжжю. Фото: кадр із відео

У мережі з'явилося відео нічного удару російських окупантів по житловому кварталу Запоріжжя. За даними місцевої влади, внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 15 об'єктів — багатоповерхові та приватні будинки, а також нежитлові будівлі та приміщення.



Кількість постраждалих збільшилася до трьох осіб. 62-річна жінка отримала травми під час ранкового удару. Ще одна постраждала — мешканка міста з переломами обох ніг, звернулася по медичну допомогу самостійно. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Результат удару РФ. Фото: ЗОВА

Комунальні служби розпочали ліквідацію наслідків, обстеження місць влучань триває.

Раніше внаслідок ворожих обстрілів Пологівського та Запорізького районів загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.