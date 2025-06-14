У мережі з'явилося відео удару РФ по житловому кварталу Запоріжжя

У мережі з'явилося відео нічного удару російських окупантів по житловому кварталу Запоріжжя. За даними місцевої влади, внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 15 об'єктів — багатоповерхові та приватні будинки, а також нежитлові будівлі та приміщення.
Кількість постраждалих збільшилася до трьох осіб. 62-річна жінка отримала травми під час ранкового удару. Ще одна постраждала — мешканка міста з переломами обох ніг, звернулася по медичну допомогу самостійно. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
Результат удару РФ. Фото: ЗОВА
Комунальні служби розпочали ліквідацію наслідків, обстеження місць влучань триває.
Раніше внаслідок ворожих обстрілів Пологівського та Запорізького районів загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.
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