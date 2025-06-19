МОН утвердило новые правила «дистанционки»: что ожидает детей в оккупации и за границей

В МОН утвердили особенности онлайн-обучения. Фото: pixabay

С 1 сентября 2025 года в Украине введут изменения в сфере дистанционного обучения в условиях военного положения. Они будут касаться детей, проживающих и на временно оккупированных территориях, и за границей. Об этом говорится в Правительственном портале.



Приказ вступит в силу после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины.



Что ожидает украинских детей:



В МОН утвердили новые правила по наполняемости дистанционных классов. Минимальное количество учеников в дистанционном классе — 20 детей. К слову, основатели школ могут уменьшить это количество. В частности, до 10 учеников — для учреждений на временно оккупированных, прифронтовых территориях, в селах и поселках всей Украины, и до 15 учеников — для учреждений в других городах.



Требования к наполняемости дистанционных классов не будут касаться учреждений специализированного и специального образования.



Кроме того, школы могут функционировать по дистанционной форме, если в нем отсутствуют не более двух параллелей. Например, школа имеет дистанционные 1-6, 8-11 классы — 7 класса может не быть.



В пределах одного дистанционного класса ученики должны учиться только по одной образовательной программе. МОН заявило, что это поможет учителю эффективнее работать с детьми.



Если ребенок посещает школу в стране пребывания — он может дистанционно учиться по украиноведческому компоненту в украинской школе (5-8 часов в неделю, без перегрузки).



Если ребенок не ходит в местную школу — он может получать образование полностью дистанционно в украинском учебном заведении. Также доступны индивидуальные формы обучения — экстернат или семейная форма.



В том случае, если ребенок проживает на временно оккупированной части Украины, он может учиться по педагогическому патронажу. Это индивидуальное обучение с учетом потребностей ребенка и обстоятельств безопасности.



«Даже если в школе не открыто ни одного класса, она может продолжить работать в форме педагогического патронажа. Эта форма предусматривает оплату учителю за обучение конкретного ребенка. Кроме этого, если ребенок находится на территории, где продолжаются или возможны боевые действия, — он может продолжать обучение дистанционно в своей школе, откуда выехал. Ему не нужно переводиться в другое заведение для дистанционного обучения», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что в школах временно оккупированных городов профильные предметы преподают люди без высшего образования. Речь идет о Донецке, Луганске и Бердянске.

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