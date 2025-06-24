Боец ВСУ предлагал $2500 за побег в Молдову на лодке

Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии Госпогранслужбы задержали военнослужащего, который пытался организовать схему незаконной переправки в Молдову военных, самовольно оставивших свои части.
В апреле 2025 года фигурант решил бежать за границу и обратился к должностному лицу пограничной службы с предложением предоставить информацию о графиках дежурств нарядов и помочь ему переправиться через реку Днестр на резиновой лодке. За это он предложил 2,5 тыс. долларов.
Взятка за переправу через Днестр. Фото: ГБР
В случае успешного побега он пообещал привести новых «клиентов» — военнослужащих в статусе самовольно оставивших часть (СОЧ).
Однако пограничник сообщил о противоправном предложении правоохранителям. Военнослужащего задержали при передаче взятки. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины — предложение неправомерной выгоды должностному лицу.
Ранее в Донецкой области был задержан бывший украинский военный, обвиняемый в государственной измене.
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