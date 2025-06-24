Боєць ЗСУ пропонував $2500 за втечу до Молдови на човні

Момент передачі хабаря за переправу через Дністер. Фото: ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань за сприяння Держприкордонслужби затримали військовослужбовця, який намагався організувати схему незаконного переправлення до Молдови військових, які самовільно залишили свої частини.



У квітні 2025 року фігурант вирішив втекти за кордон і звернувся до посадовця прикордонної служби з пропозицією надати інформацію щодо графіків чергувань нарядів та допомогти йому переправитися через річку Дністер на гумовому човні. За це він запропонував 2,5 тис. доларів.

Хабар за переправу через Дністер. Фото: ДБР

У разі успішної втечі він пообіцяв привести нових «клієнтів» — військовослужбовців у статусі тих, хто самовільно залишив частину (СЗЧ).



Однак прикордонник повідомив про протиправну пропозицію правоохоронцям. Військовослужбовця затримали під час передачі хабаря. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України — пропозиція неправомірної вигоди службовій особі.

Раніше на Донеччині був затриманий колишній український військовий, звинувачений у державній зраді.