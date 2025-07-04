Биометрическая зачистка: как оккупационные власти проверяют каждого владельца SIM-карты на Донбассе

На оккупированной территории Донецкой области работа мобильного оператора «Феникс» выстраивается по российским правилам: абоненты с SIM-картами, зарегистрированными на документы Украины или «ДНР», обязаны пройти верификацию до 1 ноября 2025 года. В противном случае их связь будет ограничиваться поэтапно — сначала отключат междугородную и международную связь и снизят скорость интернета, а через месяц номер заблокируют полностью.
С 4 апреля оператор тестирует интеграцию с российскими «Госуслугами» и Единой биометрической системой для онлайн-подтверждения данных. Иностранцы, не сдавшие биометрию, рискуют потерять возможность пользоваться связью даже при активных номерах.
На оккупированной территории Донецкой области срок обязательной верификации данных абонентов местного мобильного оператора «Феникс» продлен до 1 ноября 2025 года для двух категорий жителей.
Верификацию до этой даты смогут пройти:
Продление сроков произошло не сразу, а лишь после ряда инцидентов в длинных очередях под офисами «Феникса». Люди начинали собираться задолго до открытия, а напряженность в очередях нередко доходит до конфликтов, пишут местные жители в пабликах.
Теперь же появилась возможность онлайн-верификации и верификации в отделениях местной почты. На «Почте Донбасса» Услуга платная и доступна только лично владельцу SIM-карты при наличии паспорта гражданина РФ и телефона.
По словам главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина, верификация проводится в рамках «национальной безопасности» и требований российского федерального законодательства. Но что это значит в переводе на простой язык? Для абонентов, у которых есть только украинский паспорт, возможность дальнейшего использования услуг мобильной связи под вопросом.
Более того все предоставленные персональные и биометрические данные хранятся оператором в течение всего срока действия договора и не менее 3 лет после его прекращения. Данные передаются по запросу российских МВД, ФСБ и других силовых ведомств, которые контролируют оккупированную территорию.
В целом свои номера подтвердили уже 750 тысяч абонентов номеров «Феникс».
С 1 июля 2025 года в России вступают в силу ужесточенные правила для всех иностранных граждан, включая тех, кто находится на оккупированных территориях Украины и пользуется услугами местного мобильного оператора.
Иностранцам, которые не сдали биометрические данные, начнут отключать мобильную связь. Абонентские номера, неактивные более трех месяцев, будут заблокированы немедленно. Для активных номеров предусмотрено поэтапное ограничение:
При этом у владельцев номеров сохраняется возможность в течение 6 месяцев обратиться в офис оператора и подтвердить свои данные, чтобы восстановить обслуживание.
Как уточнили в «Фениксе», эти меры касаются всех иностранных граждан, за исключением владельцев номеров, оформленных на «паспорта» «ДНР», «ЛНР» и паспорта Украины.
Однако формально российское законодательство рассматривает их как иностранных граждан или лиц с «иным гражданством», и в любой момент к ним могут быть применены требования биометрической регистрации. Это создает риск внезапных блокировок номеров.