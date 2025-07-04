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Биометрическая зачистка: как оккупационные власти проверяют каждого владельца SIM-карты на Донбассе

04 июля 2025, 19:25

Биометрическая зачистка: как оккупационные власти проверяют каждого владельца SIM-карты на Донбассе

Биометрическая зачистка: как оккупационные власти проверяют каждого владельца SIM-карты на Донбассе

На оккупированной территории Донецкой области работа мобильного оператора «Феникс» выстраивается по российским правилам: абоненты с SIM-картами, зарегистрированными на документы Украины или «ДНР», обязаны пройти верификацию до 1 ноября 2025 года. В противном случае их связь будет ограничиваться поэтапно — сначала отключат междугородную и международную связь и снизят скорость интернета, а через месяц номер заблокируют полностью.

С 4 апреля оператор тестирует интеграцию с российскими «Госуслугами» и Единой биометрической системой для онлайн-подтверждения данных. Иностранцы, не сдавшие биометрию, рискуют потерять возможность пользоваться связью даже при активных номерах.

Скандал с очередями

На оккупированной территории Донецкой области срок обязательной верификации данных абонентов местного мобильного оператора «Феникс» продлен до 1 ноября 2025 года для двух категорий жителей.

Верификацию до этой даты смогут пройти:

  • лица с гражданством России, чьи SIM-карты были ранее зарегистрированы на так называемые «паспорта ДНР»;
  • обладатели российского гражданства с SIM-картами, оформленными на украинские паспорта.

Продление сроков произошло не сразу, а лишь после ряда инцидентов в длинных очередях под офисами «Феникса». Люди начинали собираться задолго до открытия, а напряженность в очередях нередко доходит до конфликтов, пишут местные жители в пабликах.

Теперь же появилась возможность онлайн-верификации и верификации в отделениях местной почты. На «Почте Донбасса» Услуга платная и доступна только лично владельцу SIM-карты при наличии паспорта гражданина РФ и телефона.

Под прицелом биометрии

По словам главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина, верификация проводится в рамках «национальной безопасности» и требований российского федерального законодательства. Но что это значит в переводе на простой язык? Для абонентов, у которых есть только украинский паспорт, возможность дальнейшего использования услуг мобильной связи под вопросом.

Более того все предоставленные персональные и биометрические данные хранятся оператором в течение всего срока действия договора и не менее 3 лет после его прекращения. Данные передаются по запросу российских МВД, ФСБ и других силовых ведомств, которые контролируют оккупированную территорию.

В целом свои номера подтвердили уже 750 тысяч абонентов номеров «Феникс».

Правила пользования мобильной связью для иностранцев в России и оккупации

С 1 июля 2025 года в России вступают в силу ужесточенные правила для всех иностранных граждан, включая тех, кто находится на оккупированных территориях Украины и пользуется услугами местного мобильного оператора.

Иностранцам, которые не сдали биометрические данные, начнут отключать мобильную связь. Абонентские номера, неактивные более трех месяцев, будут заблокированы немедленно. Для активных номеров предусмотрено поэтапное ограничение:

  • сначала будет заблокирована международная и междугородная связь, а также снижена скорость мобильного интернета;
  • через 30 дней после первой блокировки номер полностью деактивируют.

При этом у владельцев номеров сохраняется возможность в течение 6 месяцев обратиться в офис оператора и подтвердить свои данные, чтобы восстановить обслуживание.

Как уточнили в «Фениксе», эти меры касаются всех иностранных граждан, за исключением владельцев номеров, оформленных на «паспорта» «ДНР», «ЛНР» и паспорта Украины.

Однако формально российское законодательство рассматривает их как иностранных граждан или лиц с «иным гражданством», и в любой момент к ним могут быть применены требования биометрической регистрации. Это создает риск внезапных блокировок номеров.

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