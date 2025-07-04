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Біометрична зачистка: як окупаційна влада перевіряє кожного власника SIM-карти на Донбасі

04 липня 2025, 19:25

Біометрична зачистка: як окупаційна влада перевіряє кожного власника SIM-карти на Донбасі

Біометрична зачистка: як окупаційна влада перевіряє кожного власника SIM-карти на Донбасі

На окупованій території Донецької області робота мобільного оператора «Фенікс» шикується за російськими правилами: абоненти з SIM-картами, зареєстрованими на документи України чи «ДНР», зобов'язані пройти верифікацію до 1 листопада 2025 року. В іншому випадку їхній зв'язок обмежуватиметься поетапно — спочатку відключать міжміський та міжнародний зв'язок і знизять швидкість інтернету, а за місяць номер заблокують повністю.

З 4 квітня оператор тестує інтеграцію з російськими «Держпослугами» та Єдиною біометричною системою для онлайн-підтвердження даних. Іноземці, які не здали біометрію, ризикують втратити можливість користуватися зв'язком навіть за активних номерів.

Скандал із чергами

На окупованій території Донецької області термін обов'язкової верифікації даних абонентів місцевого мобільного оператора «Фенікс» продовжено до 1 листопада 2025 року для двох категорій мешканців.

Верифікацію до цієї дати зможуть пройти:

  • особи з громадянством Росії, чиї SIM-картки були раніше зареєстровані на так звані «паспорти ДНР»;
  • носії російського громадянства із SIM-картками, оформленими на українські паспорти.

Продовження термінів сталося не відразу, а лише після низки інцидентів у довгих чергах під офісами «Фенікса». Люди починали збиратися задовго до відкриття, а напруженість у чергах нерідко доходила до конфліктів.

Тепер з'явилася можливість онлайн-верифікації та верифікації у відділеннях місцевої пошти. На «Пошті Донбасу» Послуга платна та доступна лише особисто власнику SIM-картки за наявності паспорта громадянина РФ та телефону.

Під прицілом біометрії

За словами голови угрупування «ДНР» Дениса Пушиліна, верифікація проводиться у рамках «національної безпеки» та вимог російського федерального законодавства. Але що це означає у перекладі простою мовою? Для абонентів, які мають лише український паспорт, можливість подальшого використання послуг мобільного зв'язку під питанням.

На додаток, всі надані персональні та біометричні дані зберігаються оператором протягом усього терміну дії договору і не менше 3 років після його припинення. Дані передаються на запит російських МВС, ФСБ та інших силових відомств, які контролюють окуповану територію.

Загалом свої номери підтвердили вже 750 тисяч абонентів «Фенікс».

Правила користування мобільним зв'язком для іноземців у Росії та окупації

З 1 липня 2025 року в Росії набувають чинності жорсткі правила для всіх іноземних громадян, включаючи тих, хто знаходиться на окупованих територіях України та користується послугами місцевого мобільного оператора.

Іноземцям, які не здали біометричні дані, почнуть відключати мобільний зв'язок. Абонентські номери неактивні понад три місяці будуть заблоковані негайно. Для активних номерів передбачено поетапне обмеження:

  • спочатку буде заблоковано міжнародний та міжміський зв'язок, а також знижено швидкість мобільного інтернету;
  • через 30 днів після першого блокування номер повністю деактивують.

При цьому у власників номерів зберігається можливість протягом 6 місяців звернутися до офісу оператора та підтвердити свої дані, щоб відновити обслуговування.

Як уточнили у «Феніксі», ці заходи стосуються всіх іноземних громадян, за винятком власників номерів, оформлених на «паспорти» «ДНР», «ЛНР» та паспорти України.

Проте формально російське законодавство розглядає їх як іноземних громадян або осіб з «іншим громадянством», і будь-якої миті до них можуть бути застосовані вимоги біометричної реєстрації. Це створює ризик раптових блокувань номерів.

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