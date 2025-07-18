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Оккупанты заставляют детей учить «правильный» русский язык

18 июля 2025, 17:47

Оккупанты заставляют детей учить «правильный» русский язык

«Скажи по-русски» — мобильное приложение, через которое оккупанты принудительно обучают украинских детей. Фото: ЦНС «Скажи по-русски» — мобильное приложение, через которое оккупанты принудительно обучают украинских детей. Фото: ЦНС

На временно оккупированных территориях россияне заставляют украинских школьников изучать «правильный» русский язык через мобильное приложение «Скажи по-русски». Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

В школах детей обязали до сентября набрать определенное количество баллов в приложении, а с нового учебного года — отчитываться о результатах перед учителями.

ЦНС отмечает, что приложение создано с пропагандистской целью. Оно учит избавляться от «заимствованных слов» из украинского и английского языков, заменяя их так называемыми «настоящими русскими» синонимами. Это еще один пример насильственной ассимиляции и уничтожения национальной идентичности украинских детей.

Кроме того, оккупанты завозят на ВОТ унифицированную школьную форму. По информации ЦНС, ее бесплатно раздают ученикам — как в армии, где нет выбора и самовыражения. Это типичная практика авторитарных режимов, которые не терпят индивидуальности, поэтому и вводят единый вид для всех школьников.

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Пропаганда среди молодежи приложение для детей «Скажи по-русски» насильственная ассимиляция детей на ВОТ
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