В Константиновке парамедики полиции спасали тяжелораненого

Парамедики спасли тяжелораненого. Фото: скриншот

В городе Константиновка Донецкой области парамедики спасли тяжелораненого, который попал под российский обстрел. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



Как отмечается, на днях российские войска ударили по городу пятью ракетами из РСЗО «Смерч». Одна разорвалась возле многоквартирного дома. Двое мужчин погибли. Еще четверо жителей получили ранения.



«Самые тяжелые травмы получил 30-летний мужчина, у которого осколками было посечено все тело, он истекал кровью», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что за день в городе может быть около 10 спасательных выездов.



