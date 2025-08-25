У Костянтинівці парамедики поліції рятували тяжко пораненого

У місті Костянтинівка Донецької області парамедики врятували тяжко пораненого, який потрапив під російський обстріл. Про це повідомили у пресслужбі поліції.
Днями російські війська вдарили по місту п'ятьма ракетами з РСЗВ «Смерч». Одна розірвалася біля багатоквартирного будинку. Двоє чоловіків загинули. Ще четверо мешканців отримали поранення.
«Найважчі травми отримав 30-річний чоловік, у якого осколками було посічено все тіло, він спливав кров'ю», — йдеться в повідомленні.
У відомстві наголосили, що за день у місті може бути близько 10 рятувальних виїздів.
