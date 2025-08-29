В РФ более 300 украинских участников боев в Курской области осудили по статье о терроризме

К 25 августа 2025 года судьи 2-го Западного окружного военного суда в России вынесли приговоры по статье «террористический акт» в отношении 305 военнослужащих ВСУ, участвовавших в боевых действиях в Курской области РФ.

Об этом сообщают аналитический центр Кирилла Парубца и The Insider.

Отмечается, что среди осужденных 290 человек — военнопленные, ещё 15 человек осудили заочно.

Сроки заключения составили от 13 до 28 лет, а в одном из случаев — пожизненное лишение свободы.

Всего известно о 525 военнослужащих ВСУ, попавших в плен в Курской области. Более 50% из известных курских пленных уже получили приговоры в России. Еще 7 военнослужащих Украине удалось обменять.

Ранее сообщалось, что 24 августа Россия и Украина провели новый обмен военнопленными: каждая сторона вернула по 146 военнослужащих. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмены продолжаются. «И, возможно, это благодаря нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины», — добавил он.