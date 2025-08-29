У РФ понад 300 українських учасників боїв у Курській області засудили за статтею про тероризм

До 25 серпня 2025 року судді 2-го Західного окружного військового суду в Росії винесли вироки за статтею «терористичний акт» 305 військовослужбовцям ЗСУ, які брали участь у бойових діях у Курській області РФ.

Про це повідомляють аналітичний центр Кирила Парубця та The Insider.

Зазначається, що серед засуджених 290 осіб — військовополонені, ще 15 осіб засудили заочно.

Терміни ув'язнення склали від 13 до 28 років, а в одному з випадків — довічного позбавлення волі.

Всього відомо про 525 військовослужбовців ЗСУ, які потрапили в полон у Курській області. Понад 50% із відомих курских полонених вже отримали вироки у Росії. Ще семеро військовослужбовців Україні вдалося обміняти.

Раніше повідомлялося, що 24 серпня Росія та Україна провели новий обмін військовополоненими: кожна сторона повернула по 146 військовослужбовців. Президент України Володимир Зеленський заявив, що обміни продовжуються. «І, можливо, це завдяки нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України», — додав він.