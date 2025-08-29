Куйбышевский НПЗ в Самаре РФ приостановил работу после атаки беспилотников — СМИ

Куйбышевский НПЗ в Самаре приостановил работу после атаки дронов. Фото: ASTRA

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в городе Самара РФ приостановил работу из-за удара дронов. Предприятие атаковали по меньшей мере 29 беспилотников. Об этом передает ASTRA.



Как отмечается, в результате атаки возникли семь очагов возгорания. Пострадал один работник предприятия — Никита Стародуб, он госпитализирован.



Как отмечается, один из беспилотников попал в установку первичной переработки нефти АВТ-4, она загорелась. Также БПЛА попал в эстакаду сжиженных газов, которая также впоследствии загорелась. Попадания беспилотников на Куйбышевском НПЗ были зафиксированы в трубопровод с газом, трубопровод с бензином, в установку АВТ-5, в установку производства водорода, резервуар с дизельным топливом, в результате чего топливо было разлито, огонь перешел на еще один такой же резервуар.



В оборонном ведомстве РФ сообщили, что всего над регионом был сбит 21 дрон.



Ранее мы писали, что ночью 28 августа Самаре атакован стратегический объект — Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. После удара беспилотников на территории предприятия вспыхнул пожар.

