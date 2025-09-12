Оккупанты проводят «уроки мужества» для детей на ВОТ

На временно оккупированных территориях российские военные проводят пропагандистские «уроки мужества» для детей, сообщает Центр национального сопротивления.
На занятиях боевики восхваляют войну и пытаются оправдать своё присутствие на украинской земле.
В ЦНС отмечают: личности этих псевдоучителей уже установлены, их «педагогическая карьера» будет недолгой.
Напомним, в Украине разработали альтернативные методы учебы для школьников в оккупации.
