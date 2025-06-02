В Україні розробили альтернативні методи навчання для школярів в окупації

На окупованих територіях України українську освіту отримують 42 тисячі 557 учнів. Це дані, зібрані зі всіх непідконтрольних регіонів. Про це повідомила заступниця міністра освіти Надія Кузьмичова на брифінгу в кризовому медіацентрі.



Більша частина цих дітей долучається до уроків дистанційно. Але далеко не у всіх дітей є така можливість — технічна або ситуативна. Тому протягом минулого навчального року Міністерство освіти та науки працювало над запровадженням альтернативних способів навчання для дітей в окупації.



«Дистанційно мають можливість доєднуватись не всі. Тому ми запровадили альтернативні форми. Всі вони – індивідуальні: це сімейна, екстернат або більш пріоритетна – педагогічний патронат який дозволяє вчителю вибудовувати індивідуальну траєкторію навчання, підлаштуватися під можливості кожної дитини, особливості обставин», — пояснила Надія Кузьмичова.

Вона підкреслила: саме педагогічний патронат є найбільш оптимальною формою освіти для дітей в окупації, тому міністерство буде пропагувати та рекламувати саме цю форму навчання.



Щодо дистанційної форми навчання, попри побоювання освітян, вона зберігається. Наказ 1112, який мав би фактично скасувати дистанційну освіту, наразі пом’якшений. Дистанційним школам дозволено працювати, навіть якщо вони не можуть сформувати класи в одній чи двох паралелей.



Також дозволено індивідуально, на розсуд муніципалітетів та селищних громад, ухвалювати рішення про фінансування дітей у групах із зменшеною кількістю учнів.



У містах — не більше ніж на 25% від встановленої норми, у селах і селищах — не більше ніж на 50%. Тож більшість дистанційних шкіл зможуть продовжити роботу.



Дізнатись про можливість педагогічного патронату можна в своїй дистанційній школі.



Раніше ми писали, що Україні незабаром визначать перелік спеціальностей, за якими результати навчання, отримані на окупованих територіях, не підлягатимуть визнанню.