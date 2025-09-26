Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Дания выделит пакет военной помощи Украине на более 400 млн евро

26 сентября 2025, 19:44

Дания передаст Украине новый пакет военной помощи стоимостью 1,6 млрд крон (около 400 млн евро). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Дании.

Кроме того, около 1 млрд крон (156,6 млн евро) выделяется на ряд других пожертвований.

«Украина по-прежнему испытывает огромную потребность в военной поддержке, и один из лучших способов помочь ей — это увеличить вклад в украинскую оборонную промышленность. Таким образом, мы обеспечим быструю доставку пожертвований, которые могут быть использованы непосредственно на поле боя. И мы знаем, что в украинской оборонной промышленности по-прежнему есть неиспользованный потенциал», — отметил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

В целом Дания предусмотрела около 5,9 млрд крон (более $920 млн) на датскую модель в период с 2024 по 2027 год. В настоящее время приняты обязательства по пожертвованиям на общую сумму около 18,5 млрд крон (2,9 млрд долларов) в рамках датской модели с 2024 по 2027 год. Во многом это стало возможным благодаря вкладу союзников, особенно из Европейского Союза.

Ранее мы писали, что Канада выделяет 92 млн гривен на усиление кибербезопасности Украины в рамках Таллиннского механизма — международной инициативы, которая координирует помощь от 12 стран в укреплении киберустойчивости. 

