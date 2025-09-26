Данія виділить пакет військової допомоги Україні на понад 400 млн євро

Данія передасть Україні новий пакет військової допомоги вартістю 1,6 млрд. крон (близько 400 млн євро). Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Данії.



Крім того, близько 1 млрд крон (156,6 млн євро) виділяється на низку інших пожертвувань.



«Україна, як і раніше, має величезну потребу у військовій підтримці, і один із найкращих способів допомогти їй — це збільшити внесок в українську оборонну промисловість. Таким чином, ми забезпечимо швидку доставку пожертвувань, які можуть бути використані безпосередньо на полі бою. І ми знаємо, що в українській оборонній промисловості, як і раніше, є невикористаний потенціал», — зазначив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.



Загалом Данія передбачила близько 5,9 млрд крон (понад 920 млн євро) на данську модель у період з 2024 по 2027 рік. Наразі прийняті зобов'язання щодо пожертв на загальну суму близько 18,5 млрд крон (2,9 млрд євро) в рамках датської моделі з 2024 по 2027 рік. Багато в чому це стало можливим завдяки внеску союзників, особливо з Європейського Союзу.



Раніше ми писали, що Канада виділяє 92 млн гривень на посилення кібербезпеки України в рамках Талліннського механізму — міжнародної ініціативи, яка координує допомогу від 12 країн у зміцненні кіберстійкості.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях