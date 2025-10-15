Россияне показали удар по гуманитарному конвою в Херсонской области

Российские военные показали видео удара по гуманитарному конвою в Херсонской области. Кадры атаки опубликовал украинский журналист Денис Казанский.



По информации, опубликованной в Z-каналах, оператор дрона хорошо видел, что атакует гуманитарный груз, но целенаправленно направил удар по машинам.



«Очередное напоминание о том, что российские военные — не люди», — отметил Казанский.



Ранее сообщалось, что войска РФ атаковали гуманитарную миссию ООН в Херсонской области.