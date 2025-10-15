Росіяни показали удар по гуманітарному конвою в Херсонській області

Наближення дрона до вантажівок гуманітарної місії ООН.

Російські військові показали відео удару по гуманітарному конвою у Херсонській області. Кадри атаки опублікував український журналіст Денис Казанський.



За інформацією, опублікованою в Z-каналах, оператор дрона добре бачив, що атакує гуманітарний вантаж, але цілеспрямовано спрямував удар в бік транспорту.



«Чергове нагадування про те, що російські військові — не люди», — зазначив Казанський.



Раніше повідомлялося, що війська РФ атакували гуманітарну місію ООН у Херсонській області.