Росія задіяла 11 тисяч солдатів для оточення Покровської агломерації – ЗСУ

Ймовірний план РФ з оточення Покровської агломерації. Фото: карта 7-го корпусу ДШВ ЗСУ та DeepState

Для реалізації задуму з оточення Покровської агломерації російська армія задіяла близько 11 тисяч людей. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.



Групи окупантів, яким вдалося інфільтруватися у місто, хочуть просунутися на північний захід та північ від Покровська.



«Загалом у смузі відповідальності 7-го корпусу ворог накопичив близько 27 тисяч людей, близько 100 танків, до 260 бойових броньованих машин та до 160 гармат та мінометів», – розповіли у корпусі.

Нагадаємо, що аналітики DeepState повідомили, що російські війська просунулися у Покровську.



Також у DeepState заявили, що окупанти кількістю поступово поглинають Покровськ, а ситуація у місті на грані критичної.