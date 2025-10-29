В Киеве спецслужба задержала иностранца, работавшего на ФСБ

Подозреваемый в работе на ФСБ.

СБУ сообщила о задержании в Киеве бывшего военного инструктора из одной из европейских стран, который сотрудничал с российской ФСБ. По данным следствия, мужчина передавал врагу информацию о Силах обороны Украины и готовился к совершению терактов.



Иностранец прибыл в Украину в начале 2024 года, чтобы обучать мобилизованных огневой и тактической подготовке. Однако спустя несколько месяцев прекратил работу и начал искать способы «легкого заработка» — размещал предложения о сотрудничестве в прокремлёвских интернет-группах.



Позже на него вышел сотрудник ФСБ, который после вербовки ставил иностранцу разведывательные и диверсионные задачи. Среди прочего, агент передал врагу:

сведения об иностранных инструкторах Сил обороны;

координаты учебных центров ВСУ на юге Украины.

Для выполнения следующих задач оккупанты прислали ему инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства и координаты тайника, где находился пистолет с двумя снаряжёнными магазинами.

Контрразведка СБУ вовремя разоблачила агента, задокументировала его преступную деятельность и задержала по месту проживания в столице.



Следователи сообщили иностранцу о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины — несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ в условиях военного положения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



