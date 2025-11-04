РФ нанесла авиаудар по Доброполью: из-под завалов спасли пострадавшего

Россияне атаковали Доброполью. Фото: ГСЧС

Во вторник, 4 ноября, российские военные нанесли удар по Доброполью. Под завалами частично разрушенного пятиэтажного жилого дома был обнаружен мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Среди обломков разрушенных конструкций на уровне третьего этажа, спасатели обнаружили травмированного мужчину, который нуждался в помощи», — говорится в сообщении.



Спасатели освободили пострадавшего, оказали ему домедицинскую помощь и передали в карету скорой помощи.





Ранее мы писали, что российские оккупанты утром во вторник, 4 ноября, атаковали Краматорскую громаду Донецкой области.

