РФ нанесла авиаудар по Доброполью: из-под завалов спасли пострадавшего

Во вторник, 4 ноября, российские военные нанесли удар по Доброполью. Под завалами частично разрушенного пятиэтажного жилого дома был обнаружен мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
«Среди обломков разрушенных конструкций на уровне третьего этажа, спасатели обнаружили травмированного мужчину, который нуждался в помощи», — говорится в сообщении.
Спасатели освободили пострадавшего, оказали ему домедицинскую помощь и передали в карету скорой помощи.
Ранее мы писали, что российские оккупанты утром во вторник, 4 ноября, атаковали Краматорскую громаду Донецкой области.
