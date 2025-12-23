Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Сопротивление «АТЕШ» провело рекрутинговую акцию в Луганске
23 декабря 2025, 11:11

Сопротивление «АТЕШ» провело рекрутинговую акцию в Луганске

Фото: АТЕШ Фото: АТЕШ

Украинское движение сопротивления «АТЕШ» заявило о проведении масштабной рекрутинговой акции во временно оккупированном Луганске. Об этом говорится в сообщении военного движения украинцев и крымских татар.

По информации «АТЕШ», агенты движения расклеили сотни агитационных постеров на улицах города, в том числе в наиболее заметных местах. Акция проходила, несмотря на усиленное патрулирование со стороны российских оккупационных сил.

В движении утверждают, что инициатива уже дала первые результаты — несколько жителей Луганска откликнулись и выразили готовность к сотрудничеству.

«Луганск помнит, чей он. И украинский флаг обязательно снова будет здесь», — говорится в заявлении движения.

Кроме того, в «АТЕШ» напомнили, что жители оккупированных территорий могут передавать информацию о технике, базах и передвижениях российских войск. За проверенные данные предусмотрено вознаграждение. Для связи используется канал: @Svyaznoy_Atesh.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

