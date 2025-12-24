Швеция скоро анонсирует новый пакет помощи Украине в сфере ПВО

Швеция готовит пакет поддержки Украины в сфере ПВО. Фото: Денис Шмыгаль

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль 24 декабря провел телефонный разговор со своим шведским коллегой. Лидеры обсудили поддержку Украины. Об этом Шмыгаль написал в соцсети Х.



«Ожидается, что в ближайшее время Швеция объявит о новом пакете помощи Украине в области противовоздушной обороны», — отметил он.



По словам главы украинского оборонного ведомства, во время разговора обсудил вопросы поставки истребителей Gripen, а также подготовку украинских пилотов и технического персонала.



Шмыгаль поблагодарил Пола Йонсона за значительный вклад Швеции в укрепление воздушных сил Украины.



Ранее мы писали, что Украина получила от Европейского Союза 2,3 млрд евро — шестой регулярный транш по программе Ukraine Facility.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»