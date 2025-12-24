Швеція скоро анонсує новий пакет допомоги Україні у сфері ППО

Міністр оборони України Денис Шмигаль 24 грудня провів телефонну розмову зі своїм шведським колегою. Лідери обговорили підтримку Україні. Про це Шмигаль написав у соцмережі Х.
«Очікується, що найближчим часом Швеція оголосить про новий пакет допомоги Україні в галузі протиповітряної оборони», — зазначив він.
За словами глави українського оборонного відомства, під час розмови обговорив питання постачання винищувачів Gripen, а також підготовку українських пілотів та технічного персоналу.
Шмигаль подякував Полу Йонсону за значний внесок Швеції у зміцнення повітряних сил України.
