Швеція скоро анонсує новий пакет допомоги Україні у сфері ППО

Швеція готує пакет підтримки України у сфері ППО. Фото: Денис Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль 24 грудня провів телефонну розмову зі своїм шведським колегою. Лідери обговорили підтримку Україні. Про це Шмигаль написав у соцмережі Х.



«Очікується, що найближчим часом Швеція оголосить про новий пакет допомоги Україні в галузі протиповітряної оборони», — зазначив він.



За словами глави українського оборонного відомства, під час розмови обговорив питання постачання винищувачів Gripen, а також підготовку українських пілотів та технічного персоналу.



Шмигаль подякував Полу Йонсону за значний внесок Швеції у зміцнення повітряних сил України.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»