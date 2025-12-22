Украина получила 2,3 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
22 декабря 2025, 14:14

Сегодня Украина получила от Европейского Союза 2,3 млрд евро — шестой регулярный транш по программе Ukraine Facility. Об этом сообщила в своём Telegram-канале Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По её словам, получение средств стало результатом системной работы правительства. Для получения шестого транша Украина выполнила восемь реформаторских шагов, а также один дополнительный шаг в рамках четвертого транша. Всего страна уже реализовала более 60 мероприятий Плана Украины, что подтверждает приверженность реформам и европейскому курсу.

С начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине 70,7 млрд евро финансовой помощи, из которых 26,7 млрд — в рамках Ukraine Facility, более 10,6 млрд — в 2025 году. Общий объём поддержки ЕС за этот год уже превысил 28,7 млрд евро.

«Средства направляются на поддержание экономики, обеспечение социальной и макрофинансовой стабильности в условиях войны», — отметила Юлия Свириденко.

Ранее Европейская комиссия перечислила Украине 3,5 млрд евро в рамках очередного транша программы Ukraine Facility.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

