«Первого заместителя главы администрации» города Снежное отправили в СИЗО на 2 месяца за взятку

Оккупационные власти в начале декабря задержали при получении взятки в особо крупном размере «первого заместителя главы администрации» города Снежное Донецкой области. Его отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщают местные паблики.



Так называемый «Ворошиловский суд Донецка» вынес такое решение, первого замглаву администрации Снежного Васила Шергелашвили арестовали по делу о взятках на госконтрактах. Он получил не менее 1,5 млн рублей «благодарности» от подрядчика.



Суд не разрешил ему домашний арест.



Ранее мы писали, что бывшему директору государственного предприятия «Лиманское лесное хозяйство» сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Его подозревают в переплате более 1,6 миллиона гривен на закупку древесины.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»