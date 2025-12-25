«Першого заступника голови адміністрації» міста Сніжне відправили в СІЗО на 2 місяці за хабар

Окупаційна влада на початку грудня затримала під час отримання хабаря в особливо великому розмірі «першого заступника голови адміністрації» міста Сніжне Донецької області. Його відправили в СІЗО на два місяці. Про це повідомляють місцеві пабліки.



Так званий «Ворошиловський суд Донецька» виніс таке рішення, першого заступника голови адміністрації Сніжного Васила Шергелашвілі заарештували у справі про хабарі на держконтрактах. Він отримав щонайменше 1,5 млн рублів «подяки» від підрядника.



Суд не дозволив йому домашній арешт.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»