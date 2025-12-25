Американские сенаторы об обстрелах РФ на Рождество: Путину не интересен мир, ему нельзя доверять

Россияне атаковали Чернигов. Фото: ГСЧС

Сенаторы США осуждают действия российской армии, которая наносила удары по украинским городам на Рождество. Они заявили, что глава Кремля Владимир Путин – не заинтересован, чтобы окончить войну.



«Мы осуждаем жестокие нападения России на Херсон, Чернигов, Харьков, Одессу, Сумы, Донецк и Кривой Рог, совершенные против невинных украинцев», — говорится в сообщении.



Сенаторы напомнили, что президент Зеленский согласился на рождественское перемирие, но Путин отказался.



«Даже в странах, находящихся в состоянии войны, существует долгая история рождественских перемирий, в том числе и во время Первой мировой войны. Сегодняшнее решение Путина начать атаки вместо того, чтобы воздержаться от огня, является отрезвляющим напоминанием для всех нас: Путин — безжалостный убийца, которому не интересен мир, и ему нельзя доверять», — добавили они.



Ранее мы писали, что в ночь на 25 декабря Россия осуществила массированную атаку дронами, сделав основной упор на южные и восточные направления. С 19:00 24 декабря противник выпустил 131 ударный беспилотник типа Shahed, «Гербера» и дроны других типов. Около 90 из них — именно «шахеды».