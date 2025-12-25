Американські сенатори про обстріл РФ на Різдво: Путіну не цікавий мир, йому не можна довіряти

Росіяни атакували Чернігів. Фото: ДСНС

Сенатори США засуджують дії російської армії, яка завдавала ударів українським містам на Різдво. Вони заявили, що глава Кремля Володимир Путін не зацікавлений, щоб закінчити війну.



«Ми засуджуємо жорстокі напади Росії на Херсон, Чернігів, Харків, Одесу, Суми, Донецьк та Кривий Ріг, скоєні проти безневинних українців», — йдеться у повідомленні.



Сенатори нагадали, що президент Зеленський погодився на різдвяне перемир'я, але Путін відмовився.



«Навіть у країнах, що перебувають у стані війни, існує довга історія різдвяних перемир'їв, у тому числі й під час Першої світової війни. Сьогоднішнє рішення Путіна розпочати атаки замість того, щоб утриматися від вогню, є протверезним нагадуванням для всіх нас: Путін — безжальний вбивця, якому не цікавий мир, і йому не можна довіряти», — додали вони.



Раніше ми писали, що в ніч на 25 грудня Росія здійснила масовану атаку дронами, зробивши основний наголос на південних та східних напрямках. З 19:00 24 грудня противник випустив 131 ударний безпілотник типу Shahed, Гербера і дрони інших типів. Близько 90 із них — саме «шахеди».

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»