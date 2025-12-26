Швеция внесла почти 64 млн евро на поддержку энергетики Украины

Шведское агентство по международному развитию (SIDA) перечислило в Фонд поддержки энергетики Украины 63,82 миллиона евро. Об этом сообщили в пресс-службе Министерство энергетики Украины.



Теперь общий объем взносов SIDA в Фонд составляет 203,08 миллиона евро. Из них 44,68 млн евро поступили на отдельный специальный счет для обеспечения ядерной безопасности. За средства SIDA закуплено важное оборудование для НЭК «Укрэнерго» и операторов систем распределения Херсонской, Запорожской и Черниговской областей.



«Мы искренне благодарим шведских партнеров за эту помощь, которая является важным вкладом в энергетическую устойчивость Украины в условиях российской вооруженной агрессии. Благодаря этой поддержке мы не только восстанавливаем разрушенное врагом, но и вводим в эксплуатацию новые генерирующие мощности», — отметил заместитель Министра энергетики Украины Роман Андарак.



Ранее мы писали, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль 24 декабря провел телефонный разговор со своим шведским коллегой. Лидеры обсудили поддержку Украины.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»