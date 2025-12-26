Швеція внесла майже 64 млн євро на підтримку енергетики України

Шведське агентство з міжнародного розвитку (SIDA) перерахувало до Фонду підтримки енергетики України 63,82 мільйона євро. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.



Наразі загальний обсяг внесків SIDA до Фонду становить 203,08 мільйона євро. З них 44,68 млн євро надійшли на окремий спеціальний рахунок для забезпечення ядерної безпеки. За кошти SIDA закуплено важливе обладнання для НЕК «Укренерго» та операторів систем розподілу Херсонської, Запорізької та Чернігівської областей.



«Ми щиро дякуємо шведським партнерам за цю допомогу, яка є важливим внеском у енергетичну стійкість України в умовах російської збройної агресії. Завдяки цій підтримці ми не тільки відновлюємо зруйноване ворогом, а й вводимо в експлуатацію нові потужності, що генерують», — зазначив заступник Міністра енергетики України Роман Андарак.



Раніше ми писали, що міністр оборони України Денис Шмигаль 24 грудня провів телефонну розмову зі своїм шведським колегою. Лідери обговорили підтримку України.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»