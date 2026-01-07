Війська РФ намагаються захопити Дронівку: у ОК «Схід» розповіли деталі

Ситуація довкола Дронівки Донецької області залишається напруженою, російські солдати хочуть захопити місто. Про це повідомили у пресслужбі оперативного командування «Схід».



«На Слов'янському напрямі ситуація навколо Дронівки залишається напруженою. З початку року росіяни активізували роботу зі накопичення ресурсів у Серебрянському лісі. Кінцева мета противника — встановлення повного контролю над населеним пунктом Дронівка та просування у бік Платонівки та Закотного», — йдеться у повідомленні.



Сили оборони знищують у Серебрянському лісі скупчення транспорту та живої сили росіян.



Щодо Мирнограда, то ЗСУ тримають оборонні рубежі та ліквідують окупантів на околицях міста. Логістика залишається ускладненою.



Раніше ми писали, що гарнізони ЗСУ у Покровську та Мирнограді вже близько трьох місяців ведуть бої в умовах оперативного оточення.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»