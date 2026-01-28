Воинский учет без ТЦК и медосмотра стал доступен в «Резерв+»

В Украине появилась возможность встать на воинский учет дистанционно — без личного визита в ТЦК и СП и без прохождения медицинского осмотра. Новую функцию запустили в мобильном приложении «Резерв+», сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.



Сервис позволяет оформить постановку на учет всего за несколько кликов, в том числе из-за границы. Процедура стала более простой и понятной для призывников и военнообязанных — без очередей, поездок и бумажной волокиты.



Онлайн-постановка доступна для юношей 2009 года рождения (до 31 июля), а также для мужчин в возрасте от 25 до 59 лет, включая тех, кто находится за пределами Украины. Обязательными условиями являются отсутствие предыдущей постановки на учет и наличие биометрических документов — ID-карты или биометрического загранпаспорта.



При этом воспользоваться сервисом могут только те, кто становится на воинский учет впервые. Гражданам, ранее снятым с учета, а также женщинам необходимо обращаться в ТЦК и СП лично.



После подачи заявки данные обрабатываются автоматически. В случае успешной регистрации в приложении появляется цифровой Reserve ID со статусом «Призывник» (для граждан 17–24 лет) или «Военнообязанный» (для мужчин 25–59 лет).



В Минобороны отмечают, что новая функция ускоряет ведение воинского учета, повышает эффективность системы и снижает нагрузку на ТЦК и СП.